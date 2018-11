Hamilton sihib Schumacheri rekordeid

Mehhiko vormel 1 etapil oma viienda MM-tiitli kindlustanud Hamilton tõusis võidetud tiitlite arvult ühele pulgale Juan Manuel Fangioga. Neist on rohkem MM-tiitleid vaid Schumacheril, kes on seitsmekordne maailmameister.

Hamilton on karjääri jooksul võitnud 71 etappi ning jõudnud 132 korral poodiumile. Schumacheri samad näitajad on 91 ja 155. Kindlasti sõidab Hamilton vormel 1 sarjas järgmisel kahel hooajal, sest pikendas hiljuti Mercedesega lepingut 2020. aasta lõpuni.

«Schumacheri 91 võitu on päris palju. Mul on sinnani veel pikk maa minna, kuid sõidan selles sarjas veel mõned aastad, seega loodan sellele numbrile lähedale jõuda,» ütles Hamilton. «Schumacher on võitude arvult minust üsna palju ees ning sellepärast tulebki teda nimetada läbi aegade parimaks.»