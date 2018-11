Nadal läheb ATP finaalturniiri asemel operatsioonile

Oktoobri lõpus oli Nadal sunnitud Paris Mastersi turniiri pooleli jätma, kuna teda tabas lihasvigastus. Tänu sellele tõusis ka Novak Djokovic uueks maailma esireketiks. Nüüd on selgunud, et Nadal läheb hüppeliigesega operatsioonile.

17-kordne Suure Slämmi turniiri võitja Nadal andis sotsiaalmeedias oma toetajatele teada, et selleks aastaks on tema hooaeg lõppenud: «On olnud väga keeruline aasta. Olen mänginud maailma tipptasemel tennist, aga samal ajal on vigastused hooaega takistanud.»