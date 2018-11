Tennise otsepilt: kas Ivanov jätkab Pärnu turniiri edukalt?

«Teadsin, et ei pruugi kerge mäng tulla. Esimeses setis mängis Vajda pikkades pallirallides mu üle. Ta oli kogu aeg sammu võrra minust ees. Just siis kui tahtsin aktiivsema löögi teha, tuli temalt vastu terav vastus. Enamus punkte sain otse servilt. Alates teisest setist püüdsin tempoga varieerida ja seda pigem alla tõmmata. Vastane oli hädas minu lõigetega. See tõi lõpuks edu,» kommenteeris Ivanov tennisnet.ee-le.