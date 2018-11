Lõbus meenutus aastast 2006: kui Gerd Kanter püksid ära võttis, siis tuli ka tulemus

Jaanile meenus 2006. aasta Göteborgis peetud Euroopa meistrivõistlusted, kuidas ajakirjandusse jõudis info, et Gerd teeb kvalifikatsioonikatsed pikkade pükstega. «Mina ei tea, kuidas see info Eestis levis. See oli päris suurte pealkirjadega ajakirjanduses. Kui Gerd püksid ära võttis, siis tuli tulemus ka. Kas mäletad ise seda?» küsis Jaan pojalt.

Gerd vastas: «Ma mäletan küll seda. Sama asi oli ka finaalvõistlusel ja kuna ilm oli sombune, siis ma pikki pükse ära ei võtnud. Jah, ma saan aru isa põhimõtetest, et pükste ära võtmine on üks märk, et olen sajaprotsendiliselt valmis ja lähen tõesti tulemust tegema. Tema väljendas väga selgelt seda, et kui soojenduspüksid on jalas, siis asja ikka päris tõsiselt ei võta.»