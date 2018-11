Tänak on tiitliheitlusest maha kantud, aga ootab oma võimalust

Viimati nägime nõnda tihedat MM-tiitli heitlust seitse aastat tagasi, kui Sebastien Loebi ja Mikko Hirvoneni lahutas enne viimast, Walesi etappi kaheksa punkti. Mõlemad mehed katkestasid ning kuld, toona juba seitsmes järjestikune, rändas Loebi kaela. Duo taga lõpetas kolmandana Ogier. Nüüd on 34-aastane prantslane võitnud järjest viis MM-tiitlit, ent ometi leiab ta, et kui Austraalias tuleks kuues, oleks see talle kõige väärtuslikum.

«Olen rohkem elevil kui kunagi varem, sest esimest korda selgub tiitel alles viimasel võistlusel. Seda ägedam on, et alles kolm kuud tagasi olin liidrist 23 punkti kaugusel ning mu võimalused polnud just eriti suured,» sõnas ta. Ogier’ ja Neuville’i vahe on kolm punkti ja seis pinev, ent belglase jaoks võib asi veel põnevamaks minna.