Ogier: Tänak ja Toyota on hirmuäratav kooslus

Tänavuse hooaja teises pooles kõige kiiremat minekut näidanud Tänak lõpetas meistrivõistlused viimaste rallide ebaõnne tõttu teist aastat järjest kolmandana. Tegelikult oli Tänak juba hooaja alguses uskumatult kiire, arvestades, et sõitis Toyotaga esimest hooaega. Just see fakt teebki Tänakust Ogier’ hinnangul järgmise aasta suurfavoriidi MM-tiitlile.

«Tänak ja Toyota on hirmuäratav kooslus. Olen kindel, et nad on ka järgmisel aastal ohtlikud. Eriti arvestades nende tõusu sel aastal,» ütles Ogier Prantsusmaa väljaandele L'Equipe.

Toyota meeskonna pealiku Tommi Mäkineni hinnangul kulus eestlasel pool aastat, et autoga täielikult sõbraks saada. «Sealt maalt olid tema tulemused muljetavaldavad. Ma eeldasin, et ta on kiire, aga mitte nii kiire,» kiitis Mäkinen eestlast.