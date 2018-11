Alonso tarbeks painutatakse F1-sarja reegleid

Miks meeskonnad sellist varianti tihedamini ei kasuta, et üks masin on üht, teine veidi erinevat karva? Selgitus on lihtne: see pole lubatud. Süüdi on kõiges BARi meeskond, kes soovis 1999. aastal F1-sarjaga liitudes reklaamida kahte enda tubakatoodet. Nõnda värviti Jacques Villeneuve’i masin punaseks, Ricardo Zonta oma aga siniseks.