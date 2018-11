Nadali endine treener: Roger Federer rohkem Suure Slämmi turniire ei võida

Viimased 14 aastat kõiki suuri turniire domineerinud 32-aastane Nadal ja 37-aastane Federer koos 31-aastase Novak Djokoviciga. ATP finaalturniiril suutis aga kõiki edestada vaid 21-aastane Alexander Zverev, pärast mida Toni Nadal usub, et vanemate mängijate ajastu hakkab läbi saama.

«Ma ei näe väga võimalust, et Federer veelkord Suure Slämmi turniirivõitu nautida saab. Ma ei ütle, et ta halvasti mängib, aga lihtsalt sellises vanuses on raske pidada vastu viie seti pikkuseid turniire nagu Suure Slämmi turniirid seda on,» rääkis Toni Nadal BBC-le.