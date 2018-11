Postimees TV: miks ei vaata Joshua Wilderi ja Fury kohtumist ja kellele ta pöialt hoiab?

Kelle triumfi Joshua näha tahab? «Mulle on vaja Wilderi võitu. See annab mulle paremad võimalused temaga võidelda. Kui ta on maailmameister, kui ta meistrivöö säilitab, siis ma arvan, et see on matš, mida inimesed on ihanud,» seadis Joshua 2019. aastaks plaane. «Ma arvan, et Wilderi matš peab lähitulevikus juhtuma, sest me oleme mõlemad maailmameistrid, oma karjäärides headel hetkedel ja fännid nõuavad seda. Minu nägemuses oleks see topeltlahing, kahest matšist koosnev, aga me peaksime alustama Londonis Wembleyl.»