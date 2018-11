Loeb andis tuleviku kohta vihje

Sel hooajal teatas Peugeot, et lõpetab MM-sarjas osalemise. Loebil on aga kehtiv leping PSA-grupiga, mille alla kuulub ka Peugeot. Mida prantslane edasi teeb? «Ma ei tea. Mul on kahju, et Peugeot MM-sarjast välja astub, aga küll ma leian endale uue väljakutse. Võib-olla sõidan eratiimis,» ütles Loeb.