Endiselt koduklubita Siim-Sander Vene: päris igale poole minna ei taha

Kui Postimees eelmisel nädalal Vene olukorda uuris, siis sõnas korvpallur, et laual olnud variandid kukkusid ära või pandi klubi(de) poolt ootele. Seis pole muutunud. Kui kaua on nõus Vene ootama?

Praegu valmistub Vene rahvusmeeskonnaga eelseisvateks maailmameistrivõistluste valikmängudeks, kuid head esitused koondise eest Vene hinnangul lepingut lauale ei too. «Ei usu, et keegi vaatab sellise pilguga koondisemänge. On ju teada, et paljudes koondistes põhimehed ei mängi.»

Kui pole klubi, kelle juures treenida, siis koondis aitab hädast välja. «Viis-viie vastu on ikka teistmoodi. Sa võid üksinda trenni teha, aga (mees-mehe) kontakt on väga tähtis,» sõnas Vene, kes pärast Hispaaniast lahkumist hoidnud end vormis individuaalse treeningkava järgi.

Vene viskas ühtlasi ka nalja, et seekord on koondises teised mehed, nagu näiteks Kristjan Kangur, Janar Talts ja Sten-Timmu Sokk, kes nooremaid ohjama peavad. «Eks vanemad mehed oskavad ise ka juhendada. Nad on elu jooksul ikka midagi õppinud. Milline on minu mänguline roll, see kujuneb veel välja.»