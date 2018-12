Arsenali ründajat banaanikoorega visanud fänn sai eluaegse staadionikeelu

Nimelt otsustas üks Tottenhami fänn visata ründaja poole banaanikoore. Ametlikult ei ole teada, kas tegu oli rassistliku tagamõttelise teoga või mitte, kuid seda loeti rassismiks ning antud isik tuvastati. Tottenhami eestkõneleja on öelnud, et antud toetaja arreteeriti ning talle on määratud eluaegne staadioni keeld.

Uefa president Aleksander Ceferin lausus: «Meil on vaja teha rohkem selliseid otsuseid, millega me võitleme rassismi vastu. Me küll karistame meeskondi, aga sellest ainult ei piisa.» Ka Inglismaa kõrgliiga ametlik avaldus mainis ära, et sellisel käitumisel jalgpallis kohta ei ole.