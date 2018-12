Klavan vaatas Cagliari võitu pingilt

Kõige nimekamad Itaalia meeskonnad on karikasarjas juba konkurentsist langenud ja teiste seas on kaheksa parema sekka edenenud klubid nagu Benevento, Bologna, Sampdoria, Novara ja Sassuolo. Viimased kaks kaheksandikfinaali (Genoa – Virtus Entella, Torino – Südtirol) on kavas homme, pärast mida selguvad ka veerandfinaalpaarid.