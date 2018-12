Taliban lubas Lionel Messi kuulsaima pisifänni tükkideks raiuda

AFP kohtus Ahmadi perekonnaga Kabulis, kus nad saavad ulualust ühe teise pagulaspere kodus. Põhjus, miks oma kodupaik maha jäeti, on nagu Lähis-Idas tihti, usklik: perekond on šiiidid, piirkonnas ringi liikunud Talibani võitlejad sunnid. Kokku pages piirkonnast 4000 perekonda, aga ema Shafiqua sõnul olid terroristid Murtaza tabamisest eriti huvitatud.

«Nad ütlesid, et kui nad ta kätte saavad, raiuvad nad ta tükkideks,» rääkis Shafiqua, milline saatus oleks tema poega Talibani käes oodanud. Kodust põgenedes kattis ema Murtaza näo salliga, et keegi teda mingil juhul ära ei tunneks. See tähendab, et maha pidid jääma ka poisi tuntuks teinud meened: pall ja Messi särk. Neid jäi kodukanti valvama vaid isa, kes jätkas tööd farmerina ja ülejäänud perega kaasa ei reisinud.

Kuigi Afganistani võimud on piirkonnast praeguseks Talibani välja löönud, kardavad Ahmadid piirkonda naasta, sest nad on oma väikeses kogukonnas saanud liialt tuntuks. «Kohalikud kapid helistavad meile ja ütlevad, et te olete nüüd rikkad, makske meile Messilt saadud raha või me võtame teie poja ära,» rääkis ema Shafiqua. «Öösiti panime tähele, kuidas tundmatud mehed meie maja jälgisid ja siis tulid need kõned. Päeviti ei julgenud me teda teiste lastega õue mängima lasta.»