Ogier avaldas jõuliselt arvamust WRC-sarja tuleviku osas

Autoralli MM on praegu erakordselt pingeline – tänavu jahtisid viimasel etapil tiitlit veel kolm meest kolmel erineval autol. Lõpuks võitis, nagu ikka, Ogier. «Meil oli suurepärane hooaeg, aga ala peab arenema,» rõhutas prantslane Le Figarole antud intervjuus. «Praegust formaati tuleks kokku suruda. Kolm päeva (võistlemist) on liiga palju, et edukalt rahva tähelepanu köita. Parem variant oleks kaks päeva vähemalt 300 kilomeetriga, et säilitada kestvusvõistluse mulje.»

Ogier mainis taas oma pahameelt, et mehed nagu Sebastien Loeb saavad nautida paremaid starditingimusi, sest nad ei löö kaasa tervet hooaega. «Et me anname nii palju eeliseid külalissõitjatele on väga kahjustav. WRC-sarja reeglid on loodud nõnda, et külalistel on hilisema stardikoha tõttu suur eelis ja see ajab vahel närvi.»

Lõpuks puudutas M-Sportiga kaks viimast hooaega MM-tiitli võitnud, aga tulevaks aastaks Citroeniga taasliituv Loeb ka võistlusautode teemat. «WRC peaks vaatama elektri suunas. Tuleb liikuda kiirelt ja see samm, mida teised sarjad on astunud, isegi ette võtta,» rääkis Ogier. Näiteks rallikrossi MM-sarjas on 2021. aastast kasutusel vaid elektrimasinad. Tõsi, kilometraaži poolest need võistlused autoralliga ei konkureeri.