Nii Meistrite liigas kui Inglismaa kõrgliigas teise koha saanud Klavan mängis laupäeval oma uue koduklubi Cagliari Calcio eest Itaalia kõrgliigas ning viigistas 2:2 AS Romaga. Seetõttu ei saanud eestlane ise Estonia kontserdisaalis toimunud pidulikul galaõhtul auhinda vastu võtta, ent saatis tänutäheks videosõnumi.

«Kui see aasta kuidagi kiiresti kokku võtta, siis see algas esimesel jaanuaril tulevärgiga, kui ma Inglismaa kõrgliigas Burnley vastu võiduvärava lõin. Muidugi meenub ka see unustamatu Meistrite liiga hooaeg, mis lõppes finaaliga Kiievis,» lausus Klavan tänuvideos.