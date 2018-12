Suusaliit algatas MK-etapi võitja osas uurimise

Kuigi Rahvusvahelise Antidoping (WADA) on lisahapniku tarvitamisse suhtunud soosivalt, keelas suusaliit selle 2016. aastal ära. Saksamaa meeskond paistis aga selle ära unustavat, sest Luitz tarvitas MK-etapil kahe sõidu vahel lisahapnikku.

«Usaldasime WADA reglementi FISi asemel. Rääkisime ka oma arstidega, kes kinnitasid, et me ei lähe reeglitega vastuollu. Lubasime tal lisahapnikku kasutada, sest sellisel kõrgusel on sportlased väga vigastusaltid.»