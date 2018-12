Malcolm Wilson paljastas lootuskiire M-Sporti raskel ajal

«Siht on püsida kõige kõrgemal tasemel,» sõnas M-Sporti juht. «Kindlasti ei ööbi me enam nii heades hotellides ja on veelgi asju, mida me järgmisel aastal ei tee. Me vaatame kuludele otsa – igale kulule –, aga me ei tee midagi, mis võiks auto sooritusvõimele halvasti mõjuda.»

Vastupidi, masina konkurentsis hoidmiseks käib usin arendustöö. Teemu Suninen tegeleb juba Ford Fiesta WRC Monte Carlo ralli eelsete testidega ja Wilsoni sõnul on kohe aasta algul ralliautole peale tulemas mõned mootoriuuendused ja aerodünaamika võiks saada värske ilme märtsi keskel Mehhikos. Kõik see on võimalik, sest kuigi kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier on meeskonnast lahkunud, on tema toodud Fordi USA üksuse tuge jätkuvalt tunda – näiteks on seal väljatöötamisel täiesti uued kolvipead Fiesta mootorisse, mis on väga kulukas protsess.

«Kui me ei saaks Fordilt sellel tasemel tehnilist tuge, siis ma olen aus, ma ei suudaks konkurentsis püsida. Aga Ford annab mulle lootust. Ja ma usun jätkuvalt, et me saame endale sponsori, midagi juhtub. Meil on konkurentsivõimeline pakett,» rääkis Wilson, kes on viimased kaks aastat saanud tähistada läbi Ogier panuse sõitjate MM-tiitlit. 2017. aastal aitasid Ott Tänak ja Dmacki rehvitootja kuludel võistelnud Elfyn Evans M-Sporti ka võistkondlikuks maailmameistriks.