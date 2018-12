Eksmaailmameister Grönholm tegi kaasmaalasest rallitalendile karuteene?

Huttunen pääses möödunud hooajal Hyundai meeskonna noorteprogrammi napilt Karl Kruuda ees. Kogu eelmise hooaja sai ta sõita WRC2 klassis Hyundai R5 rallimasinaga. Huttunen testis sügisel ka WRC masinat, tänu millele loodeti, et teda võib uuel hooajal ka MM-sarja tipus sõitmas näha.

Sel nädalal tulid aga uudised, et üheksakordne maailmameister Loeb ühineb Hyundaiga, mis mattis ühtlasi maha ka Huttuneni lootused ning muutis kogu uue hooaja plaanid segaseks. Huttuneni treeneriks on endine MM-piloot Marcus Grönholm, kes muide andis Hyundai meeskonnale Loebi numbri, et meeskond temaga kontakti saaks.