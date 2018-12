Video: Tänaku konkurent teatas fännidele kurva uudise

Hyundai rallimeeskonna eilne teade, et järgmisel aastal sõidavad nende ridades täishooaja Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen ning kolmandat autot jagavad üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb ja Dani Sordo, tähendas, et Paddonile Lõuna-Korea meeskonnas ruumi pole. Õhku jäi küsimus: kas Paddon saab võimaluse M-Spordis?

«Seda pole lihtne öelda, aga meie jaoks järgmisel aastal WRC-sarja ei tule, sest võimalused selleks puuduvad,» rääkis Paddon. «Viimased kuud on olnud keerulised. Palju on olnud erinevaid kõlakaid ja meile on lubatud mitmeid asju, aga neid pole juhtunud,» lisas uus-meremaallane, kellele Hyundai pakkus üheks etapiks kohta meeskonnas, kuid sellest Paddon loobus.

Paddonist sai norralase Mads Östbergi järel teine tipprallisõitja, kes avalikult teatanud, et ta järgmisel aastal ei osale WRC-sarjas. Kui Hyundai, Toyota ja Citroen on järgmise hooaja sõitjad kinnitanud, siis M-Sport on käed löönud vaid soomlase Teemu Sunineniga ehk teine koht meeskonnas on endiselt vaba. Ilmselt jätkab M-Spordis waleslane Elfyn Evans või saab oma võimaluse tänavusel hooajal Citroeniga kihutanud iirlane Craig Breen.