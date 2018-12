Jalgpalli otsepilt: kas viigimeistriks sirgunud Cagliari suudab näpata punkti ka Napolilt?

Enne mängu:

Cagliari on liigatabelis 17 punktiga 13. kohal. Viimases neljas mängus pole tuntud ei kaotusekibedust ega ka võidurõõmu ning ehkki tabelis tõusmisele järjestikused viigid just kaasa ei aita, võiks meeskond täna viigipunktiga vägagi rahule jääda. Nädala eest päästeti viik väga dramaatilisel moel, kui üheksakesi platsile jäämise järel õnnestus Romale viimastel sekunditel 2:2 värav lüüa.

Napoli on aga veel kangem vastane, sest liigatabelis on nad teised, jäädes alla vaid suveräänsele liidrile Torino Juventusele. Äsja Meistrite liiga alagrupiturniirilt langenud Napoli on kogunud 35 punkti ning edestab kolme punktiga Milano Interit.