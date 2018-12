NBA otsepilt: üksikuid võite noppiv Cavaliers püüab pidurdada Sixersi ründemasinat

Enne mängu:

Hooaega masendavalt alustanud Cavaliers on vabanenud vähemalt punase laterna rollist, kuid seitsme võidu ja 22 kaotuse juures pole neil tabeliseisu üle ka midagi hõisata. 76ers on seevastu liiga üks parema rünnakuga meeskondi ning 19 võidu ja 11 kaotusega ollakse idakonverentsi liidrite seas. Enim teeb vastastele sel hooajal kurja Joel Embiid, kelle arvel on keskmiselt 27 punkti ja 13,6 lauapalli mängust.

Samas on Embiid kahes viimases mängus kostitanud Indiana Pacersit 40 punkti ja 21 lauapalli ning Brooklyn Netsi 33 punkti ja 17 lauapalliga, kuid mõlemad mängud on Sixers kaotanud. Tosinast esimesest mängust vaid ühe võitnud Cavaliers on viimastes kohtumistes edukas olnud üle ühe: võidetud on Washington Wizardsit ja New York Knicksi, kaotatud aga kaks korda Milwaukee Bucksile. Kas muster jätkub ja võit tuleb ka Sixersi üle?