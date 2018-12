Pururikas PSG sai esimeseks proovikiviks mõõnava Manchester Unitedi

Alagrupi kevadise finalisti Liverpooli, Napoli ja Belgradi Crvena Zvezda ees 11 punktiga (kolm võitu, kaks viiki ja üks kaotus) võitnud PSG kaheksandikfinaalivastane maailma tugevaimas eurosarjas on kolmekordne Meistrite liiga ja 20-kordne Inglismaa meister Manchester United. Kaks suurklubi, üks vaat et aegade parimas löögijõus ja teine pigem madalseisus, kohtuvad eurosarjas esimest korda.

Kui kõrvale jätta ligi kahe aasta tagune edu Saksamaa karikavõistlustel Dortmundi Borussiaga ja sügisene triumf Prantsusmaa superkarikas PSGga, siis pole 45-aastane Tuchel treenerikarjääri jooksul suurt midagi saavutanud. Sama ei saa aga öelda Unitedi peatreeneri Jose Mourinho kohta. Tõsi, 55-aastase portugallase hiilgeajad jäävad minevikku, aga tal on kogemused, mida Tuchelil pole. See-eest on nooremal treeneril võidujanuline meeskond.