Mourinho hoiab Unitedist lahkumise osas suu lukus

«Ma olen juba esimesest päevast saati tundnud erakordset uhkust kanda Manchester Unitedi vappi ja ma usun, et kõik Unitedi fännid tunnistavad seda,» vahendab BBC Mourinho kirjutatut. «Olen koostööd teinud mõnede suurepäraste inimestega ja ma usun, et mõned neist jäävad kogu eluks mu sõpradeks. Ma tean, et te kõik teate minu ametialaseid põhimõtteid. Iga kord kui mõni peatükk lõpu saab näitan ma üles sügavat austust ja ei avalda oma eelmiste kolleegide kohta kommentaare.»