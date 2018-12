Tottenhami ametnik keelas peatreener Pochettinol vastata Unitedi kohta käivale küsimusele

Väidetavalt ei soovi Tottenham erinevaid spekulatsioone seoses Unitedi uue treeneriga kuulda, sest meeskond soovib olla täielikult keskendunud oma tegemistele. Samas on selline käitumine selge vihje selle kohta, et midagi võib siiski teoksil olla ning ka Inglismaa meedia väidab, et Pochettino on Unitedi esimene soov uueks peatreeneriks.