Sir Bradley Wigginsi šokeeriv avaldus: elan 60-aastaseks, seejärel kaon siit minema

«Mul on siin maailmas jäänud umbes 20 aastat, seejärel kaon siit minema. Olen alati öelnud, et elan 60-aastaseks,» ütles 38-aastane Wiggins.

Rüütlistaatuse kohta sõnas Wiggins, et kaalus tõsiselt seda mitte vastu võtta. «Mäletan, et kahtlesin. Ma tegelikult ei tahtnud seda. See ei tundunud minu päritolu tõttu õige. Küsisin oma vanaemalt nõu ja tema ütles, et olen rumal, et selliselt mõtlen. Ta lisas, et minu vanaisa pööraks hauas külge, kui sellest loobuksin.»