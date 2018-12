Manchester Unitedi jalgpallurid vedasid Mourinho vallandamise peale kihla

Kõmuväljaanne The Sun kirjutab, et kihlveos osalesid Alexis Sanchez ja Marcos Rojo. Mängu pandi 20 000 naela ning selle võitis Sanchez, kes ennustas Mourinho vallandamist ette.

Tšiili koondise ründaja oli väljaande sõnul pärast portugallase vallandamist saatnud Manchester Unitedi mängijatest koosnevasse WhatAppi vestlusgruppi sõnumi: «Ma ju ütlesin! Vaja on vaid kannatust. Rojo, sa oled mulle 20 000 võlgu.»

Mängijaid, kes olid Mourinho lahkumise üle õnnelikud, oli veelgi. Inglismaa meedias kirjutatakse, et Paul Pogba oli peatreeneri vallandamise vastu võtnud rõõmuhüüete saatel. «Ta arvas, et suudab minust narri teha ning fännid minu vastu pöörata. Ta jamas vale jalgpalluriga,» olla Pogba öelnud teisipäeval meeskonna riietusruumis.

The Suni artiklis kirjutatakse, et meeskonna pidustustele segas vahele meeskonna abitreener Michael Carrick, kes tuletas neile meelde, et mitte ükski mängija ei ole suurem kui klubi.