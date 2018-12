Solskjaer: Old Traffordile naasmine pole emotsionaalselt lihtne

«Muidugi pean üritama oma emotsioone talitseda, sest ma olen siin konkreetset tööd tegemas ja pean püsima keskendunud,» vahendab AP norraka mõtteid enne homset mängu. «See ei ole lihtne. Ma ei usu, et see lihtne saab olema, aga ma ootan seda ja mulle tundub, et ka poisid ootavad Old Traffordil mängimist. See ongi võtmekoht: me peaksime alati ootama seal mängimist.»