Messi: ütlesin juba hooaja alguses, et Madridi Realil läheb ilma Ronaldota raskeks

«Minu ja Cristiano Ronaldo vaheline rivaalitsemine oli minu enda arvates väga hea just jalgpalli fännide jaoks. Sel aastal teadsin, et ma ei ole Ballon d'Or-i valimisel parimate seas ja nii läkski,» rääkis Messi väljaandele Marca.

«Ronaldo vastu on raske midagi panna. Ta lööb igal hooajal väga palju väravaid ning annab meeskonnale väga palju ka muudes aspektides juurde. Kokkuvõtteks võiks öelda, et mind ei üllata liigselt see, et Real ilma temata alguses raskustes on,» seletas Messi.