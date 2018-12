Sebastien Loeb: Hyundais on minu kohustuseks Neuville'i aitamine

«Olen pikalt olnud number ühe rollis. Nüüd aga kõik muutub, Hyundais on minu peamiseks eesmärgiks aidata meeskonnal võita tootjate arvestuses MM-tiitel ning meie esisõitjal Thierry Neuville'il tulla individuaalselt maailmameistriks,» rääkis Loeb Autospordile.

«See on meeskonna otsus ja soov, aga ma olen sellega päri. Ma ei ole viis aastat aktiivselt autoralliga tegelenud. Mul pole seda rütmi sees ning mul pole üldiselt rallide kohta enam selliseid teadmiseid nagu praegustel sõitjatel, kes viimastel aastatel kõik rallid kaasa sõitnud on,» rääkis Loeb.

«Minu jaoks on see tõeliselt vinge, et selline tehasemeeskond nagu Hyundai mind niiviisi usaldab ja mulle sellise võimaluse annab. Minu jaoks ongi meeskonna teine või kolmas number palju meeldivam olla, sest siis pole üleliigseid pingeid ja ma saan asja rohkem lõbuga nautida,» seletas Loeb.