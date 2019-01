Aasta esimesel päeval poja kaotanud maailmameistrid: arstid võinuks ta elu päästa

Andresen sõnas Dagbladetile antud intervjuus, et arstid oleksid võinud tema poja päästa. 13-aastasel Davidil oli juba neli aastat varem diagnoositud langetõbi, kuid saatuslikul päeval polnud tema haigusest märkigi. Paar väidab, et arstid ei rääkinud neile haiguse kohta kõike vajalikku. Davidi langetõvehood vähenesid ja näis, et poiss on haigusest paranemas.

«See rahustas meid. Arvasime, et me ei pea enam midagi pelgama. Näis, et ta on täiesti tavaline laps. Kuid nüüd tunnen, et oleksime pidanud jätkuvalt ettevaatlikumad olema. Arst tunnistas mulle, et nad oleksid võinud Davidi elu päästa, kui tema voodi kõrval oleks olnud andur, mis langetõvehoo tulles sellest teada annab. Oleks ta jõudnud haiglasse vaid viis minutit pärast seda, kui ma ta leidsin... Meil polnud sellise anduri olemasolust aimugi,» rääkis Andresen.