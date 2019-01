Legendide lahing: kes võitis Serena Williamsi ja Roger Federeri vastasseisu?

Federer ja tema paariline Belinda Bencic (mõlemad Šveits) alistasid Williamsi ja Frances Tiafoe (mõlemad USA) 4:2, 4:3. Mäng kestis 49 minutit. «Mul oli au Serena vastu mängida,» kommenteeris Federer, kes oli Williamsi servimisel närvis. «See oli suurepärane kogemus, aga mul on kahju, et see sai läbi,» lisas ameeriklanna.