Viimase kahe Tour de Ski võitja pääses ehmatusega

Lumele pikali viskudes võttis ta kinda käest ning talle ruttas appi koondise arst Øystein Andersen. Pärast arstitelgist väljumist ilmus Weng ajakirjanike ette, jätkuvalt pisarais. «Tegin pöidlale haiget, loodan, et see pole murdunud,» ütles ta.

Hoolimata vigastusest otsustas Weng koos koondisega Oberstdorfi sõita, kus peetakse järgmised kaks Tour de Ski etappi. Seal tehtud täiendavast uuringust selgus, et naise pöidlaluu on õnneks terve. Tour de Ski üldarvestuses on Weng 12. kohal, kaotades liider Jessica Digginsile 1.35,2-ga.