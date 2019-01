Venemaa suusakoondise treener: räägite ainult venelastest, aga mitte norralastest

Kuna Venemaa antidopinguagentuur ei suutnud lõppenud aastal tagada WADAle Moskva antidopingulaboris toimuvale täielikku ülevaadet, seisis Tour de Skil viibiv Cramer taaskord silmitsi rohkete dopinguteemaliste küsimustega. See ajas mehe endast välja.

«Mitte keegi ei räägi Johaugist või Sundbyst. Kogu aeg ainult Venemaast. Olen nii Johaugi kui Sundbyd tagasi võistlusrajale tervitanud. Nad tegid midagi valesti, nad said karistada, kuid nüüd on nad tagasi, sest sellised on reeglid,» ütles Cramer, kes treenib ühte kolmest Venemaa koondise grupist.

Cramer on veendumusel, et kui sportlane on oma karistuse ära kandnud, tuleb tal lasta võistelda. Täpselt nii nagu lastakse praegu norralastel Martin Johnsrud Sundbyl ja Therese Johaugil.

Pärast Tour de Ski neljandat võistluspäeva küsiti Cramerilt tema kolleegide Juri Borodavko ja Juri Tšarkovski kohta. Treener Borodavko teenis dopingusüüdistuste tõttu Venemaa alaliidult 2009. aastal kahe-aastase tegutsemiskeelu. Dopingusüüdistuste all oli ka Tšarkovski, kes töötab praegu Venemaa koondise mänedžerina.

«Tean, et Venemaa alaliidus on sellest juttu olnud, kuid reeglid on selged. Kui reeglid poleks selged, peaks võib-olla FIS või mõni teine organisatsioon sekkuma ning ütlema, et nad ei tohi oma ametikohtadel töötada,» ütles Cramer.