Eriksen on Tottenhamist lahkumas? Pochettino: me ei saa teda kinni hoida

26-aastane Eriksen on sellel hooajal olnud sarnaselt eelnevatele väga heas hoos – viimase kuue mängu jooksul on Eriksen kirja saanud lausa neli väravat. Hetkel on Erikseni leping kehtiv aga 2020. aastani ning siiani pole taanlane olnud nõus lepingut pikendama.

«Eriksen on Tottenhami jaoks väga oluline mängija. Me sooviksime sellist mängijat väga oma meeskonnas hoida, aga tal on kõik õigused teha seda, mida ta ise õigeks peab ning teha soovib, meie teda kinni hoida ei saa,» vahendab BBC peatreener Pochettino sõnu.