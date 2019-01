Federer puhkes intervjuud andes nutma: igatsen oma endist treenerit nii väga

Federeri treeneriks oli austraallane Perer Carter, kuid enne, kui Federer täiesti tippu jõudis, hukkus Carter 2002. aastal autoavariis, viibides oma mesinädalatel. CNN-ile antud intervjuu ajal ei suutnud Federer jääda rahulikuks, kui küsimused puudutasid Carterit.

Kui Federerilt küsiti, mida Carter arvaks sellest, et šveitslane on nüüdseks 20 kordne Suure slämmi turniiri võitja, puhkes Federer nutma: «Vabandust, ma igatsen teda siiani nii väga. Ma loodan, et ta on mu üle ukhe.»

«Ma arvan, et ta ei soovinud, et minu talent raisku läheks. Tema surm oli minu jaoks kui äratus – sain aru, et pean kõvasti trenni tegema hakkama. Peter oli minu jaoks tõesti tähtis inimene. Saan teda tänasel päeval tänada selle tehnika eest, mille ma omandanud olen,» seletas Federer.