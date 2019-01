Toyota meeskond näeb kõvasti vaeva, et uueks hooajaks auto vastupidavamaks muuta

Toyota rallimasinat peaks saama veel ka veidi kergemaks teha, aga tegelikult on auto viidud juba ideaalile väga lähedale. Parandada üritatakse aga kiirust just aeglasemate osade peal, kus möödunud aastal probleeme tekkis.

«Eelmisel aastal olime pidevalt hädas, kui katsed läksid aeglaseks ning rööpasse. Selliste teede peal ei ole meil piisavalt kiirust. Oleme teinud tööd, et parandada auto juhitavust just aeglasemate katsete peal,» rääkis Toyota peainsener Tom Fowler Autospordile.

«Meil oli probleeme vedrustuse vastupidavusega, me ei saa raskeid osasid läbida sellise kiirusega, nagu me tahaksime. Peame ka selle kallal tööd ja vaeva nägema. Vedrustuse tugevdamise osas on meil vaja teste teha just rasketel lõikudel,» rääkis Fowler tulevatest plaanidest.