Messi tegi Barcelona võidumängus ajalugu

Messist sai viie tippliiga (Hispaania, Inglismaa, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa) peale teine mängija, kes löönud vähemalt 400 liigaväravat. Enamat on suutnud vaid Cristiano Ronaldo, kelle arvel on 409 tabamust. Kui Messi kõik väravad on sündinud Hispaania liigas, siis Ronaldo on skoori teinud Inglismaal, Hispaanias ja Itaalias.