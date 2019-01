Uue filmi peakangelane Tänak videointervjuus: ilmselgelt mu karjäär kõige igavam ei ole olnud

«Ega ma isegi täpselt tea, mis sealt kokku tuleb. Tööd on tehtud juba üle aasta, filmimine algas täpselt aasta tagasi. Usun, et asi on veel natuke suurem kui reklaamklipist tundub,» tõdes Tänak. «Iga väiksem või suurem asi minu ajaloost on üles otsitud – ilmselgelt mu karjäär kõige igavam ei ole olnud, üles-alla ja vasakule-paremale kohti on olnud. Ilmselt kopeerib see film teatud mõttes meie eelmist hooaega, kus oli häid kohti ja oli pikalt ka halbu kohti,» sõnas ta.

Sabas käiva kaameraga harjumine võttis tema sõnul pisut aega, kuid lõpuks tundis ta end filmitegijate seltsist täiesti vabalt. «Ega ma selle kaamera pärast väga palju viisakam ei olnud. Pressikonverentsil tuleb end korrektsemalt ülal pidada, aga selle filmi eesmärk oli, et kõik jääks peale nii nagu elu tegelikult on. Mingit näitlemist pole,» lubas Tänak.

«Ma pole suur kaamerafänn olnud ja oli kohti, kus pidin nad ära saatma, segas väheke mu tööd. Aga lõpuks tegime meie oma asja ja nemad oma asja, ei teadnudki et kaamera kõrval on. Nagu nad ise ütlesid, siis nemad tahtsid olla kui kärbes seinal. Eesmärk oli nädiata, kuidas elu tegelikult käib. Algul võttis vähe rohkem aega, et neid WRC perekonnale tutvustada – kõik ei taha rääkida lugusid otse kaamerasse. Aga lõpuks suutsid nad end sinna sisse süüa ja lugusid tuleb filmis kõigilt, kellega ma elus koos olen töötanud,» sõnas Tänak.