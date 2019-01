Rootsi MM-rallil plaanib starti tulla teinegi endine Soome tippsõitja

Grönholmi lisandumisega selgus, et Rootsis on starti tulemas tõeliselt kirev nimekiri tippsõitjaid. Üles on antud lausa 13 WRC masinaga startivat pilooti, kelle hulgas legendaarsetest meestest ka Sebastien Loeb.



Soome väljaanne UrheiluUutiset vahendab, et tegelikult on nimekirja lisandumas veel üks WRC masin, mille rooli istub endine Soome tippsõitja Janne Tuohino. Tuohino peaks starti tulema Ford Fiesta WRC-ga.



43-aastane Tuohino sõitis autoralli MM-sarjas kaasa aastatel 1996-2006. Kokku on ta MM-sarjas kaasa teinud 48 etappi, Rootsi rallilt on soomlase parimaks tulemuseks 4. koht aastast 2004.