Noarünnaku järel Austraalia lahtistel finaali jõudnud Kvitova: inimesed ei uskunud enam minusse

«Pidin olema tugev ja suutma positiivselt mõelda, aga see oli väga raske. Olen tulnud pika tee, et tagasi normaalse elu juurde naasta. Ma arvan, et neid inimesi oli palju, kes ei uskunud, et suudan tenniseväljakul taas maailma tippu tõusta,» lausus Kvitova.