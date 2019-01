Video: Jõhker! Kalle Rovanperä sõitis avakatsel rahvuskaaslase masinale sisse

Kohe esimese kiiruskatse alguses ei saanud Teemu Suninen oma masinat ühte järsku vasakkurvi seisma ja nii libises auto jäistes oludes ninapidi kraavi, kust autot enam kätte ei saadudki. Hiljem startinud Kalle Rovanperä tegi sarnase eksimuse, kuid tema õnnetuseks seisis kraavis ees juba Sunineni auto. Suure hoo pealt sõitis Rovanperä varem kraavis seisnud Fordile tagant sisse. Selle tulemusel lõhkus noor soomlane oma autot niivõrd palju, et katsepeal kogunes kaotust üle 12 minuti.

«Kurvi hetkel ei olnud mingit jääd, aga ühel hetkel hakkasime libisema ja libisesimegi Teemule otsa,» selgitas Rovanperä Soome meediale. Rovanperä kaardilugeja Jonne Halttunen imestas aga, et keegi polnud neid teavitanudki, et Sunineni Ford kuskil tee peal ees on. «Ei ühtegi hoiatust, ei midagi,» imestas ta.