Hõbemedali võitnud Sildaru: ma ei suuda seda ikka veel uskuda!

Sharpe ja Sildaru on nüüd karjääri jooksul tippkonkurentsis teineteise vastu võistelnud kolm korda ning Aspeni X-mängude järel on seis 2:1 kanadalanna kasuks. «Cassie oli seda võitu täna kindlasti väärt. Mul on lihtsalt hea meel, et sain võistlust nautida ja võitsin medali. Ma tõesti ei suuda seda ikka veel uskuda.»