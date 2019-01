EOK ja Eesti Loto kavatsevad tuua turule spordiloto

EOK peasekretär Siim Sukles ütles ERRile , et idee on taastada spordiloto kontseptsioon.

«Oleme Eesti Lotoga seda arutanud, et tooksime turule kiirloterii piletihinnaga 5 eurot. Sellest tuleks lisatoetus olümpialiikumisse, mida me suunaks noortespordi ja Team Estonia arendusse,» rääkis peasekretär.

«Meie jaoks on seal kaks asja: saame lisavahendeid ja sport ilmub jälle loteriimaastikule, kus ta on kogu aeg olnud ning on üle Euroopa tugevalt,» lisas Sukles.