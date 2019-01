Solskjær ja United valmistuvad juba uueks hooajaks

«Kuidas Manchester United järgmisel hooajal minuga või minuta välja näeb, pole eriti oluline, sest ma olen siin praegu, et osaliselt meeskonda järgmiseks hooajaks ette valmistada. See tähendab ka praegu hästi esinemist,» selgitas Solskjær, et kuigi praeguse hooaja tähtsaimad mängud ootavad alles ees, vaatab ta ka tulevikku.

«Meil on paar päris andekat mängijat selles noortemeeskonnas, keda te näha tahaksite ja keda ilmselt ka mingil hetkel enne järgmist hooaega näete. Sest see on praegu minu eesmärk: panna klubi ja meeskond enne hooaja lõppu heasse seisu, kuidas me siis välja näeks, millised me siis välja näeks järgmisel hooajal,» jätkas Solskjær ja loetles noormängijaid, kes peaks peagi klubi akadeemiast meeste sekka jõudma. «Mason (Greenwood), Jimmy Garner, Ethan (Laird) – neid on päris mitu, kel reservide eest hästi läheb. Küsimus on lihtsalt õiges ajas.»