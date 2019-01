Eesti koondise kapten: MMil olid käsipallurid, mina lihtsalt mängin käsipalli

«Finaalis ei võtnud kaua aega, enne kui sai selgeks, kuhu see tiitel läheb. Tegemist on küll päris sarnase stiiliga meeskondadega, aga Taani realiseeris oma võimalused pea eksimatult. Kaitsetöö positsioonirünnaku vastu oli taanlastel maailmaklass ja ütleksin, et sel MM-il kõigist üle – dünaamiline ja jõuline ning kohati ennastohverdav.