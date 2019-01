Ogier: viimasele katsele startides polnud mul aimugi, kas auto peab vastu või mitte

Ogier asus viimasele võistluspäevale vastu 4,3 sekundilises edus Hyundai piloodi Thierry Neuville'i ees, kuid pühapäeva hommikul andis prantslane katse lõpus teada, et tema Citroeni on vaevamas väike tehniline probleem.

Ogier andis hiljem väljaandele Autosport teada, et teda vaevas kogu viimase päeva mure gaasipedaaliga. Kui Ogier' gaasipedaali üles lasi, jäi pedaal sellisesse asendisse, et auto andis ise siiski 20% ulatuses ise gaasi.

«See pingelangus oli imeline, kui me katse lõpus tulemust nägime. Sealt tuli ka see meeletu emotsioon minu seest. Viimasele katsele startides polnud mul aimugi, mis saama hakkab. Nüüdseks teame, et see oli ühe sensori viga, aga mina sellel hetkel ei teadnud, kas masin peab vastu või mitte,» lausus Ogier.