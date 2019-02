Inglismaa jalgpalliliit uurib Klopi sõnavõttu seoses kohtunike tegutsemisega

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp vihjas pärast kohtumist BBC-le, et kohtunikebrigaadi eksimus esimesel poolajal rikkus kogu mängu. «Ma kuulsin, et meie värav oli suluseisust. Ma olen üpris kindel, et kohtunik teadis seda. 50-50 olukordades said alati vastased karistuslöögi, mis ei teinud meie elu lihtsaks,» lisas sakslasest juhendaja.