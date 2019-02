Ricciardo on pettunud, et ei pääsenud Mercedese või Ferrari rooli

Pettumuse kõrval on Ricciardo ka üllatunud, et talle ei avanenud mulluse hooaja tulemuste põhjal võimalust ühega kahest tipust liituda. «Eriti pärast esimest kuut võidusõitu. Ma võitsin kuuest kaks, nii et mina, Seb (Vettel) ja Lewis (Hamilton) olime kõik kaks võitnud. Sel hetkel ei jõudnud keegi meile lähedalegi. Ma tundsin, et mu ahvatlusjõud poleks saanud enam tugevamaks minna. Teatavas mõttes ma ootasin rohkemat ja ma ütleks, et sel hetkel ka õigustatult,» meenutas Ricciardo hooaja algust. Kiirele edule järgnesid aga ohtrad probleemid Red Bulli Renault mootoriga ja aasta lõpetas Ricciardo alles kuuendana.

«Ta on noor ja tõusev talent ning võib-olla oli see alati (Ferraril) plaanis, olenemata mis minu ja tema tulemused olid. Mida Ferrari on teinud, ma näen ja austan seda, sest olen sama Red Bullis kogenud – nad toovad noori sõitjaid tiimi läbi oma arenguprogrammi. Selles mõttes oli ka aeg,» mõlgutab Ricciardo ja siis lähevad ta mõtted Hamiltoni adjutandi Valtteri Bottase peale. «Mercedes on veidi teistsuguses olukorras. Nende valitud teekonna dünaamika on kergelt erinev. Tundub, et see on konservatiivsem, aga raske on sellega vaielda, sest see töötas. Lewis võitis sõitjate, meeskond konstruktorite MM-tiitli, nii et ühest küljest nad said kõik vajalikud linnukesed kirja.»