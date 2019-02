Video: Pele meenutas emotsionaalses järelhüüdes sajandi tõrjet

Kuigi Banksi peetakse Inglismaa läbi aegade parimaks väravavahiks, mäletatakse teda ilmselt veelgi paremini nn sajandi tõrje tõttu. 1970. aasta maailmameistrivõistlustel tõrjus ta osavalt Brasiilia ründetähe Pele pealöögi. Hiljem on see tõrje ristitud sajandi tõrjeks.

Pele jätkas oma järelhüüet, sõnades, et kuigi Banksi tõrje oli fenomenaalne, ei defineeri see tõrje tema mälestust väravavahist. «Seda defineerib hoopis meie sõprus. Ta oli lahke inimene, kes andis nii palju inimestele tagasi. Mul on hea meel, et ta mu pealelöögi tõrjus, sest sellest algas meie hindamatu sõprus. Iga kord, kui me taaskohtusime, tundus, nagu poleks me teineteise juurest kordagi lahkunudki. Puhka rahus, sõber. Jah, sa olid imeline väravavaht. Kuid sa olid ka palju enamat. Sa olid hea inimene,» lõpetas Pele emotsionaalse järelhüüde.